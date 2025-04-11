الجيش الأردني: مسيّرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين

أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة، أنّ "طائرةً مسيّرةً مجهولة المصدر دخلت المجال الجوّي الأردني، وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "سقوط الشّظايا أدّى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجيّة الّتي سقطت فيها الطائرة، ولم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح"، لافتةً إلى أنّ "الفرق المختصّة من القوّات المسلّحة الأردنيّة وفرق الدّفاع المدني قامت بإطفاء الحريق، وبدأت بالكشف على موقع الحادث".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق مساء اليوم، أنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيّرةً كانت في طريقها من جهة الشّرق نحو الأراضي الإسرائيليّة"، لافتًا إلى أنّه "لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السّياسة المتّبعة".
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