شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين لصُنّاع الدراما: أبدعوا وقدموا ما يُرسّخ القيم والأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن مصر تمتلك مبدعين في كافة المجالات، ومن اهمها الإبداع الدرامي الزاخر بالموهوبين من الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو.

فهم ثروة مصر الحقيقية التي يجب أن نحافظ عليها ونوفر لهم المناخ الإبداعي.



وأضاف سعده خلال كلمتة في الجلسة الافتتاحية في ملتقي تقييم الدراما الرمضانية التي استضافتة كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، أن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تعرضت وحتى وقتنا هذا إلى استهداف في كل جوانب الحياة،وعليه، فيجب على كل مبدعي مصر وفنانيها وصُنّاع الدراما أن يَضطّلعوا بمسؤوليتهم الوطنية، ليُقدّموا لنا إنتاجًا دراميًا يحث على الانتماء والوطنية، وحسن الخلق والمعاملة، وحب الوطن، وتقديم كل غالٍ ونفيس للدفاع عنه.

وأكمل الدكتور طارق سعده حديثه بأن العلم أقرّ في الكتب والنظريات العلمية مدرستين، هما: مدرسة الفن للمجتمع،

ومدرسة الفن للفن.أما الأولى، فهي تعني أن الفن يكون مرآة عاكسة لكل ما يدور في المجتمع، وينقل ما يدور فيه بواقعية، وأما الثانية، فهي مدرسة تناول إبداعي بتخصصية عميقة في التصوير والديكور والإخراج إلى آخره من عناصر الإبداع الفني.

وشدد نقيب الإعلاميين إن الوطن يحتاج إلى من يُقدّمة للعالم في أبهى صوره، كشكل من أشكال الوطنية الإبداعية، للذود عن الوطن بأعمالنا الفنية ضد المتربصين والمشوّهين لوطننا العظيم، الذي لا يوجد بلد مثله في العالم بتاريخه وحضارته وأهله الأوفياء الخلّاقين.

وأشار نقيب الإعلاميين إن هناك الكثيرً من الدول التي تُسخّر قواها الناعمة، وتحديدًا إنتاجها الدرامي، لخدمة أهدافها السياحية والاقتصادية والاستثمارية، وهذا يُعتبر نموذجًا للوطنية والاصطفاف للدفاع عن الوطن ومقدراته ومصالحه.

واختتم الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، كلمته بقوله: ننتظر من صناع الدراما في الموسم القادم أعمالًا تحث على الفضيلة، وتُقدّم نماذج لعبقرية ونجاحات الإنسان المصري في الداخل والخارج، َوأعمالًا ترفض تشويه المجتمع، وتُقدّم فضائلنا وتكافلنا الاجتماعي وتديّننا وسماحتنا، مسلمين ومسيحيين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّمت كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، بقيادة الأستاذة الدكتورة دينا فاروق، عميدة الكلية، النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، على دوره البارز في الحقل، ومساعدته الدائمة لطلاب الجامعات المصرية، وتقديمه الرؤى العلمية المدققة لكل الموضوعات محل الطرح والدراسة داخل الوسط الإعلامي الجامعي والأكاديمي.