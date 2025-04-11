"القوات اللبنانية" ومجد حرب: توصلنا إلى تفاهم نهائيّ في شأن بلدية تنورين

اعلن حزب "القوات اللبنانية" في بيان مشترك مع المحامي مجد حرب، انه "تحضيراً للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري في ١١ أيار المقبل في محافظة الشمال، وبعد إعلان التحالف بين القوات اللبنانية في منطقة البترون والمحامي مجد حرب والكتائب اللبنانية في أغلبية قرى وبلدات قضاء البترون، تم التوصل إلى تفاهم نهائي حول بلدية تنورين ومخاتيرها، وحول المشروع الإنمائي الذي سيعمل مجلسها البلدي الجديد على تطبيقه، كما تم الاتفاق على توزيع الأعضاء والمهام والأدوار، وعليه، فإن التنسيق الانتخابي البلدي بلغ مرحلة متقدمة بيننا، بما يؤسس لغد أفضل وأكثر ازدهاراً لتنورين خصوصا، ولقضاء البترون عموما، عنوانه " استكمال مشاريع الإنماء والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".

واردف البيان: "إننا نعاهد أهلنا في منطقة البترون الاستمرار بالتواصل مع كافة المرجعيات والفاعليات في المنطقة لتعميق التنسيق في ما بيننا لوضع الخطط وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار لمنطقتنا العزيزة".