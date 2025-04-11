أعلنت وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، في بيان، أنّ "ردًّا على ما يتم التّداول به على وسائل التّواصل الاجتماعي بما يخصّ الإستبيان الّذي أطلقته منذ نحو الشّهر، والموجّه إلى المتعلّمين والمتعلّمات في لبنان، للوقوف على آرائهم حول سبل الإصلاح التّربوي، يهمّ كرامي أن تلفت النّظر إلى أنّ الإحتمال الّذي كان موجودًا في الإستبيان، لم يتضمّن أي عبارة تجعل أي جنس غير ذكر أو أنثى متاحًا، إنّما تَعلّق بحق الإمتناع عن ذكر الجنس، وقد تمّ حذفه بعدما شكّل لِبسًا عند البعض، منذ شهر وفي خلال خمس دقائق من إطلاق الاستبيان.
وأعربت عن أسفها "للحملة المضلّلة الّتي أعادت تناول موضوع سبق أن أوضحته في وسائل الإعلام، وتأمل من الجميع وقبل نشر أي خبر التّأكّد من صحته وانطباقه على الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التربية: حملة مضللة أعادت تناول موضوع الإحتمال المحذوف حول الامتناع عن ذكر الجنس باستبيان سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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