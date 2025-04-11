أردوغان خلال لقاء الشرع: تركيا تسعى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح بيان الرئاسة التركية، أن أردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.