شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية فى أسبوع.. زيارة سفير الصين.. و"ابنى وعيك" تصل مدينة الثقافة والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

ووفد يزور جامعة الأزهر للحديث عن مبادرة "ابني وعيك"

التنسيقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات من سلطة الاحتلال للمساس بالمقدسات بمدينة القدس

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، واستضافت مدينة الثقافة والعلوم في مدينة 6 أكتوبر، ممثلة في المعهد العالي للغات، فعاليات مبادرة "ابني وعيك"، التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تعزيز الوعي القومي لدى الشباب المصري، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طالب، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالمعهد.

وشهدت الفعالية حوار مفتوح بين أعضاء التنسيقية والطلاب، حيث استمع الوفد إلى استفسارات وآراء المشاركين في جو من التفاعل الإيجابي.

كما تم تكريم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدرع مدينة الثقافة والعلوم.

وخلال الأسبوع استضافت جامعة الأزهر فعاليات مبادرة “ابني وعيك”، التي أطلقتها التنسيقية ، بهدف تجديد وتعزيز الوعي القومي لدى الشباب المصري، و استقبل وفد التنسيقية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبعض قيادات الجامعة.

وشهدت الفعالية حوار مفتوح بين أعضاء التنسيقية وطلاب الجامعة، حيث استمع الوفد إلى كافة آراء واستفسارات الطلاب وتفاعل معها بشكل مباشر، في أجواء اتسمت بالإيجابية والتفاعل البنّاء.

وخلال الأسبوع زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمهورية الصين الشعبية، في خطوة بارزة نحو تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية، وذلك استجابة لدعوة رسمية من دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني لتعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون بين لجنتي العلاقات الخارجية بالتنسيقية والحزب الشيوعي الصيني.

وخلال الأسبوع أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال.

وتعد التنسيقية هذا القصف جريمة حرب نكراء، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكًا خطيرًا لكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، التي تحظر استهداف المنشآت الطبية ومقرات مؤسسات الأمم المتحدة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولات من سلطة الاحتلال للمساس بالمقدسات في مدينة القدس، مشددة على أن أي إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى غير شرعية وغير قانونية، وفقًا للقانون الدولى، وسيظل المسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية، وأي اعتداء عليه يعد استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وطالبت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها سلطة الاحتلال، ورفض سياسة الكيل بمكيالين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار، وتنفيذ كافة توصيات محكمة العدل الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تشدد التنسيقية على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للموقف المصري، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لكافة محاولات التهجير القسري أو الطوعي لأهالي قطاع غزة، وتثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المفاوض المصري للوصول إلى هدنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، رغم مراوغات سلطة الاحتلال.

كما تؤكد على الموقف المصري الثابت والتاريخي، رسميًا وشعبيًا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.