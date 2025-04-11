شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للحزب العربى الناصرى بعنوان "فلسطين أمن قومى لمصر" غدا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، عضو تحالف الأحزاب المصرية، ندوة سياسية غدا السبت بمقر الحزب بعنوان "فلسطين أمن قومى لمصر" وذلك تأكيداً على مواقف الحزب الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير.

كما أكد الحزب العربي الناصري دعمه لقرارات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواقفها الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقد أعرب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، عن تأييده الكامل للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والجهود المتواصلة من أجل التصدي لتصفيتها رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشيدا بدور الدولة المصرية الريادى في توحيد الرؤى العربية وإعلاء القضية الفلسطينية لتكون في صدارة الأحاديث والمحافل الدولية، بخلاف موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وخاصة في الفترة الحالية ومنذ بداية العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 ولا تزال موقفها ثابت لن يتغير.