شكرا لقرائتكم خبر عن جهود للتحالف الوطنى فى كافة المحافظات لتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين وتوزيع مساعدات هى الأكبر فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر.

كثّف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى جميع محافظات مصر.



وتمثلت خطة التحالف خلال شهر رمضان فى توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور، لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة طوال الشهر، وتوزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومادية تصل إلى 35 ألف أسرة، لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وكذا الخدمات المتنوعة الأخرى الطبية، والمجتمعية.

ويشارك فى هذه المبادرات شبكة واسعة من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية، إيمانًا بأهمية العمل التطوعى فى تعزيز الترابط المجتمعى وتقديم الدعم للفئات المستحقة.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، يسعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها فى جميع أنحاء البلاد.