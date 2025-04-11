لفت مفتي طرابلس والشّمال الشّيخ محمد إمام، بعد زيارته مع وفد من أهالي طرابلس، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا شكرنا سلام على زيارته إلى طرابلس والشّمال، والجهود الّتي يقوم بها في المجال الأمني الّذي نلمس آثاره في طرابلس بشكل كبير، ودعمه للمشاريع الواعدة مثل مطار القليعات وغيره".
وأوضح "أنّنا عرضنا لقضيّة اللّبنانيّات وبعض الأطفال اللّبنانيّين الّذين ما زالوا قيد الأسر في مخيم لدى الأكراد في سوريا، وقد أعطى سلام التّعليمات لإعادتهم إلى لبنان، وسيتمّ البدء في الإجراءات المطلوبة. كما تطرّقنا إلى ملف ترقيات ضبّاط أمن الدّولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي طرابلس زار سلام شاكرًا زيارته إلى الشمال: عرضنا لقضية لبنانيين قيد الأسر بمخيم في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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