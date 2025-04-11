هاني تفقد مركز الحجر الزراعي والحيواني على معبر المصنع الحدودي: نعمل على تطوير هذه المراكز

شدّد وزير الزّراعة ​نزار هاني​، خلال قيامه بجولة ميدانيّة تفقديّة إلى مركز الحجر الزّراعي والحيواني على معبر المصنع الحدودي، يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود، حيث تفقّد سير العمل اليومي في المركز، واطّلع على آليّة فحص المنتجات الزّراعيّة والحيوانيّة الواردة إلى ​لبنان​، على "ضرورة الالتزام الصّارم بالمعايير الصّحيّة والبيئيّة المعتمَدة، حفاظًا على صحة المستهلك اللّبناني وحماية الثّروة الزّراعيّة والحيوانيّة من الآفات والأمراض العابرة للحدود".

واطّلع على آليّة إخضاع البضائع المستوردة لفحص دقيق باستخدام أجهزة الـScanner المتطوّرة، والتقى بالعاملين في المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكّدًا "دعم الوزارة الكامل لتعزيز القدرات التّقنيّة واللّوجستيّة، والعمل على تطوير الكوادر البشريّة، من خلال برامج تدريب مستمرّة، بما يواكب المعايير الدّوليّة المعتمَدة في مجالَي الحجر الزّراعي والحيواني".

وفي هذا السّياق، طلب الوزير من المعنيّين إعداد تقرير فنّي لتجهيز وتأهيل مركز الحجر في معبر المصنع، ليكون لائقًا ومناسبًا لعبور الصّادرات الزّراعيّة اللّبنانيّة. كما أشار في تصريح له خلال الجولة، إلى أنّ "مراكز الحجر الزّراعي والحيواني تُشكّل خطّ الدّفاع الأوّل لضمان سلامة المنتجات، وهي ركيزة أساسيّة في ضبط جودة الواردات والتّأكد من مطابقتها للمواصفات".

وأوضح "أنّنا نعمل على تطوير هذه المراكز وتحديث تجهيزاتها، ضمن خطّة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الرّقابة وضمان الجودة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الزّراعيّة المحليّة والمستوردة على حدّ سواء"، مشدّدًا على"أهميّة مراقبة الصّادرات الزّراعيّة والتّأكّد من مطابقتها لمتطلّبات ومعايير الدّول المستوردة".

ودعا إلى "الإسراع بالإجراءات الإداريّة والفنيّة في المراكز الحدوديّة، لتسهيل حركة التّبادل التّجاري، مع الحفاظ على شروط السّلامة والصّحة العامّة"، لافتًا إلى أنّ "معبر المصنع يشكّل المنفذ البرّي الأساسي للبنان، ما يستدعي رفع الجهوزيّة الدّائمة في المركز، وتكثيف التّنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان انسيابيّة العبور وتفعيل الرّقابة".