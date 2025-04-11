البستاني: لعودة الموظفين الأكفاء إلى النافعة ووقف الرشاوى واعتماد المكننة الإلكترونية

أشار المكتب الإعلامي للنّائب ​فريد البستاني​، إلى أنّ "منذ أكثر من سنة وأنا أقوم بمتابعة موضوع فساد النّافعة، وأرفع الصّوت لتصحيح الأخطاء ووقف الإرتكابات، ولكن وزارة الدّاخليّة في الحكومة السّابقة لم تقم بأي خطوة جدّيّة لحل المشاكل وتسهيل إتمام معاملات المواطنين وتحسين الجباية لخزينة الدّولة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "اليوم جاءت زيارة رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ إلى النّافعة، لتتوّج عملنا الرّقابي ولتضع الإصبع على الجرح"، موضحًا أنّ "حل مشكلة النّافعة يمرّ بثلاثة مراحل إلزاميّة، وهي عودة الموظّفين المدنيّين الأكفّاء وغير الفاسدين، وقف الرّشاوى، ومن ثمّ اعتماد المكننة الإلكترونيّة الكاملة".