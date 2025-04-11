بخاش: لبنان يتحول بسرعة من مستورد للتكنولوجيا والعلوم الطبية إلى مصدّر لها

أشار نقيب أطبّاء لبنان في بيروت البروفيسور يوسف بخاش، إلى أنّ "لبنان يتحوّل سريعًا ليأخذ مكاناته على الخريطة الطبيّة، بفضل الجهود الجبّارة الّتي يبذلها الأطبّاء من جهة، والمبادرات الفرديّة القائمة على عقد المؤتمرات العلميّة الّتي لم تنقطع، بالرّغم من الظّروف الأمنيّة والسّياسيّة الّتي مرّ بها لبنان، من جهة ثانية"، لافتًا إلى أنّ "تلك الظّروف أثبتت أنّ كل طبيب تحوّل من جهته إلى مقاوم في الثّوب الأبيض، وأنا العارف بما بذله الأطبّاء من جهود جبارة لامتصاص الصّدمة".
وشدّد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الخامس والعشرين للجمعيّة اللّبنانيّة للطّب النّسائي، على أنّه "لا بدّ من التّوقّف عند الجهود الّتي تبذلها النّقابة لإنجاح المؤتمرات العلميّة والمشاركة بها، وعند مواكبة القطاع الطبي لجهود العهد لرفع شأن لبنان الطبّي، من خلال إعدادنا لدراسات علميّة تساهم في إزالة التّحدّيات من أمام القطاع الصحي، وذلك بالتّعاون أيضًا مع نقباء القطاع الصّحي بشكل عام لتوحيد الرّؤية المستقبليّة للقطاع".
وأكّد بخاش أنّ "لبنان يتحوّل بسرعة قياسيّة من مستورد للتّكنولوجيا والعلوم الطبيّة، إلى مصدّر لها"، متوجّهًا بالشّكر إلى وزير الصّحة وفريقه، "لتجاوبهم الكامل مع تطلّعات النّقابة، ولكلّ طبيب ملتزم بإنسانيّة المهنة أي لجميع أطبّاء لبنان".
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