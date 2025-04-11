الخارجية الألمانية عشية المباحثات الأميركية- الإيرانية بشأن النووي: تطور إيجابي ونحتاج لحل دبلوماسي

اعتبر المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​ كريستيان فاغنر، عشيّة المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النّووي، الّتي ستُعقد في سلطنة عمان غدًا السّبت، أنّ "وجود قناة للحوار بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، هو تطوّر إيجابي"، مشدّدًا على "أنّنا نحتاج إلى حلّ دبلوماسي".

وأشار إلى أنّ ألمانيا "ما زالت تشعر بقلق بالغ بشأن البرنامج النّووي الإيراني... فقد قامت إيران بتصعيد الوضع باستمرار، ووسعت بشكل كبير قدرات تخصيب اليورانيوم"، مؤكّدًا أنّه "أصبح من الضّروري إيجاد حل لهذه القضيّة".

وكانت ألمانيا من بين الدّول الغربيّة الأطراف في الاتفاق النّووي مع إيران في العام 2015، الّذي أتاح فرض قيود على برنامج إيران وضمان سلميّته، لقاء رفع عقوبات عنها.