وزير الخارجية السعودي: نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أن "لا بد من العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، معتبرا انه "لا يجوز ربط إدخال المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار"، مطالبًا "بالضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة".

كما شدد على "دعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة"، مشيرًا إلى تقديره لـ"جهود قطر ومصر والولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بمصير الفلسطينيين في غزة، أكد بن فرحان "رفض السعودية بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار".