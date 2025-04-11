بيسكوف: لقاء محتمل بين بوتين وترامب قد يطرح خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي وويتكوف

أعلن المتحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي اليوم مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وسيتم بحث التسوية الأوكرانية".

ولفت بيسكوف إلى أن "اللقاء فرصة جيدة لنقل موقف روسيا إلى ترامب، وقد يطرح خلال اللقاء المرتقب بموضع لقاء محتمل بين بوتين وترامب".

إلى ذلك ذكرت وكالة تاس، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف التقى مع ويتكوف اليوم في سان بطرسبورغ.