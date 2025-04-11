لفت الوزير الأسبق وديع الخازن، إلى أنّ "الزّيارة الّتي قام بها رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى دائرة تسجيل السّيّارات والآليّات، ومن ثمّ إلى مرفأ بيروت، تحمل من دلالات وطنيّة ومسؤوليّة عالية في مقاربة ملفّات أساسيّة تتعلّق بمكافحة الفساد وضبط المخالفات الماليّة والإداريّة".
واعتبر في بيان، أنّ "هذه الجولة شكّلت رسالةً واضحةً بألّا أحد فوق المحاسبة، وأنّ الدّولة عازمة على فرض هيبة القانون وتعزيز الشّفافيّة في الإدارات والمؤسّسات العامّة"، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة الجريئة تؤكّد التزام الرّئيس بنهج الإصلاح والمساءلة، وتمنح اللّبنانيّين بارقة أمل نحو بناء دولة العدالة والمؤسّسات".
وأعرب الخازن عن تقديره للرّئيس عون على "هذه المبادرة الوطنيّة، وعلى ما تحمله من معان حقيقيّة لوقف الهدر والتّجاوزات، وإرساء قواعد الحكم الرّشيد".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن: زيارتا الرئيس للمرفأ والنافعة رسالة ألا أحد فوق المحاسبة وأن الدولة تعتزم فرض القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.