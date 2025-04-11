مكتب مكافحة المخدرات المركزي تلف كمية كبيرة من المخدرات المضبوطة في بصاليم- المتن

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشّرطة القضائيّة، تلف بتاريخ 2025-04-11، كميّةً من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في كسّارة مقفلة في محلّة بصاليم- المتن، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس، ومساعده العميد غسّان عثمان، رئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة النّقيب داني الطّويل، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ومن قلم النّيابة العامّة التّمييزيّة الكاتب وليد عويدات؛ وعددٍ من ضبّاط ورتباء المكتب".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "المواد المضبوطة الّتي تمّ تلفها، هي على الشّكل التّالي: 65,5 كلغ كوكايين، 13 كلغ باز كوكايين، 2,636 كلغ هيرويين، 354,3 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، 30,9 كلغ من مادّة الماريجوانا، 7000249 حبّة مخدّرة كبتاغون، 88,1 كلغ من مادّة السيلفيا، 41,5 كلغ بودرة ومواد مجهولة، 71895 حبّة مهدِّئة، 1271 حبّة "MDMA" و12,6 كلغ تبغ".