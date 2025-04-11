أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، تلف بتاريخ 2025-04-11، كميّةً من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في كسّارة مقفلة في محلّة بصاليم- المتن، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس، ومساعده العميد غسّان عثمان، رئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة النّقيب داني الطّويل، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ومن قلم النّيابة العامّة التّمييزيّة الكاتب وليد عويدات؛ وعددٍ من ضبّاط ورتباء المكتب".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "المواد المضبوطة الّتي تمّ تلفها، هي على الشّكل التّالي: 65,5 كلغ كوكايين، 13 كلغ باز كوكايين، 2,636 كلغ هيرويين، 354,3 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، 30,9 كلغ من مادّة الماريجوانا، 7000249 حبّة مخدّرة كبتاغون، 88,1 كلغ من مادّة السيلفيا، 41,5 كلغ بودرة ومواد مجهولة، 71895 حبّة مهدِّئة، 1271 حبّة "MDMA" و12,6 كلغ تبغ".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات المركزي تلف كمية كبيرة من المخدرات المضبوطة في بصاليم- المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.