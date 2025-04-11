عزالدين زار وزير الداخلية: لضرورة تسهيل إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي

بحث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال زيارته وزير الداخلية أحمد الحجار في آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية، وتناولا مختلف القضايا التي تهم المواطنين في قرى قضاء صور. وتوافقا على أهمية إرساء الأمن في كل المناطق اللبنانية، وأن تكون المساعي جادة لما فيه خير البلد والمواطنين.
وبحسب بيان للعلاقات الاعلامية في حزب الله، شدد الجانبان على ضرورة تسهيل إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي في حربه العدوانية الأخيرة على لبنان، الأمر الذي يمكّن المواطنين من العودة إلى قراهم والعيش فيها بأمن وأمان.
ودان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تطال مختلف الاراضي اللبنانية وأرزاق المواطنين، في خرق واضح من قبل العدو لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي ١٧٠١.
وأكدا على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواقيتها المحددة كإستحقاق وطني يجب انجازه بكل نزاهة وشفافية وإنجاحه رغم كل التحديات الأمنية والضغوطات على لبنان، وتبادلا قضايا تتعلق باحتياجات المواطنين وتسهيل المعاملات وإنجازها بأسرع وقت.
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