عزالدين زار وزير الداخلية: لضرورة تسهيل إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي

بحث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال زيارته وزير ‏الداخلية أحمد الحجار في آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية، وتناولا مختلف القضايا التي تهم ‏المواطنين في قرى قضاء صور‎.‎‏ وتوافقا على أهمية إرساء الأمن في كل المناطق اللبنانية، وأن تكون ‏المساعي جادة لما فيه خير البلد والمواطنين‎.‎

وبحسب بيان للعلاقات الاعلامية في حزب الله، شدد الجانبان على ضرورة تسهيل إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي في حربه ‏العدوانية الأخيرة على لبنان، الأمر الذي يمكّن المواطنين من العودة إلى قراهم والعيش فيها بأمن ‏وأمان‎.‎

ودان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تطال مختلف الاراضي اللبنانية ‏وأرزاق المواطنين، في خرق واضح من قبل العدو لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي ‏‏١٧٠١‏‎.‎

وأكدا على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواقيتها المحددة كإستحقاق وطني يجب ‏انجازه بكل نزاهة وشفافية وإنجاحه رغم كل التحديات الأمنية والضغوطات على لبنان، وتبادلا قضايا ‏تتعلق باحتياجات المواطنين وتسهيل المعاملات وإنجازها بأسرع وقت.‏

‏ ‏