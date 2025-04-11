الصين تصعّد وترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بكين: أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة أن بكين سترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125% اعتبارا من 12 أبريل الجاري.

وأكدت أن الصين لن تلتفت لأي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية.

وقال متحدث مجلس الدولة الصيني: "لقد أصبح فرض الولايات المتحدة المتتالي للتعريفات الجمركية المرتفعة بشكل مفرط على الصين مجرد لعبة أرقام، دون أي أهمية اقتصادية حقيقية لذلك. هذا يكشف فقط عن ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في تسليح التعريفات الجمركية كأداة للتنمر والإكراه، مما يدعو إلى التندر".

وأضاف: "إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة لعبة الأرقام هذه بالتعريفات الجمركية، فلن تنخرط الصين فيها. ومع ذلك، إذا استمرت واشنطن في الإضرار بمصالح الصين، سنتخذ تدابير مضادة بحزم ونقاتل حتى النهاية".

كذلك رفعت الصين دعوى قضائية جديدة بموجب آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية بشأن زيادة أخرى في التعريفات الجمركية الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن "فرض الولايات المتحدة المتكرر لرسوم جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين أصبح "لعبة أرقام" ليس له أهمية اقتصادية عملية".

وأشارت إلى أن الصين ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستدعم بقوة نظام التجارة المتعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وجاءت الخطوة الصينية كرد على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بشكل متكرر.