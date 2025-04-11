شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية أولوية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، على تقديم المساعدة اللازمة للأولى بالرعاية فى كافة المحافظات والقرى وتقديم خدمات متنوعة ولعل أبرز الخدمات التي يحرص التحالف الوطني على تقديمها هى خدمات الرعاية الصحية، حيث انتشر أعضاء التحالف الوطني فى المحافظات بقوافل طبية لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية ولعل آخرها هو ما قامت به مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني بتشغيل عيادة طبية مجانية لأهالي الأسر الأولى بالرعاية في قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود المؤسسة المستمرة لتقديم الرعاية الصحية للمناطق الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتوفير الخدمات الطبية للفئات الأكثر فقراً في مختلف المناطق.

وتواصل مؤسسات التحالف الوطني دعمها للأسر المستحقة من خلال حملة "إيد واحدة"، بتقديم مختلف أشكال الدعم، لضمان حياة أفضل للمواطنين في هذه القرى.



