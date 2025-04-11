شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يقضى على العشوائية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جاهدا على تقديم كل الدعم الممكن للأسر الأولى بالرعاية والاهتمام فى كافة المحافظات والقرى فى المحروسة وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فى كافة أنحاء الجمهورية حتى أن فعالياته وخدماته وصلت لأقصى المحافظات الحدودية وطرقت أياديه بالخير على أبواب المتعففين من المستحقين للدعم لحرصه الدائم على القضاء على العشوائية فى العمل الأهلى وتقديم الخدمات للمستحقين.



وقد انتشر أعضاء التحالف الوطني منذ تأسيسه فى كافة المحافظات يتنافسون على تقديم المزيد من الخدمات المتنوعة للأكثر استحقاقا فى مشاهد تؤرخ فى العمل الأهلى وجهوده فى الدولة.

ويضم التحالف الوطني 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا، وقدم 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا،بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية، فيما تم تقديم مساعدات نقدية لـ 10.1 ملايين أسرة.