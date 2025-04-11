وزير الخارجية المصري: نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه ونرفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "على إسرائيل العودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي كلمة له، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة، المنعقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، شدد على "اننا نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، ونرفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيين"، معتبرا أن "أي تهجير للفلسطينيين تحت أي مسمى مرفوض تماماً".
وأضاف: "لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لستة أشهر لحين تمكن السلطة الفلسطينية من استلام المهمة".
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