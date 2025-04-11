سلام: الحكومة ماضية بتطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد

اكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي .
وشدد رئيس الحكومة خلال استقباله قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية على ان الإصلاحات هي مصلحة اساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية .
من ناحيته أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور انجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واستقبل سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بالأوضاع السياسة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار .
كما التقى رئيس الحكومة سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالستاد وجرى استعراض العلاقات الثنائية وألاوضاع في لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس الحكومة وفدا شماليا برئاسة كميل نديم مراد الذي اوضح ان البحث تناول مطالب تخص منطقة الشمال عموما وحزمة الإصلاحات الجديدة في لبنان، مشيرا الى ان الوفد وضع كل الامكانيات بتصرف رئيس الحكومة .
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