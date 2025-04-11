بوليتيكو عن مصادر: الرئيس الصيني اقترح خلال لقائه رئيس وزراء إسبانيا أن تعمل أوروبا والصين معا لمقاومة ترامب

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر تأكيدها أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اقترح خلال لقائه رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن تعمل أوروبا والصين معاً لمقاومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما نقلت "بوليتيكو" عن المصادر أن الرئيس الصيني قال إن على أوروبا والصين العمل معاً لحماية التجارة الدولية العادلة.

وبحسب الصحيفة، فأن سانشيز أكد أن الصين شريك أساسي لنا عندما يتعلق الأمر بمواجهة أكبر التحديات العالمية.