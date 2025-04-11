الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: قال عضو مجلس "الدوما" الروسي ألكسندر تولماتشوف لوكالة إن زيارة الأمير البريطاني هاري إلى مستشفى في أوكرانيا "لفتة من آكل لحوم البشر".

وأضاف تولماتشيف أن الأمير متورط بشكل غير مباشر في إصابة الأشخاص في المستشفى، حيث أن بريطانيا هي واحدة من تلك الدول التي تجبر كييف على خوض الحرب حتى آخر أوكراني، مضيفا" هاري متورط بشكل غير مباشر في جروح وإصابات أولئك الذين عانقهم في المستشفى".

وقام الأمير هاري بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، الخميس، حيث زار عيادة في لفيف، وفق ما ذكرت صحيفة التلغراف في وقت سابق.

يذكر أن رحلة الأمير هاري لم يتم الإعلان عنها إلا بعد مغادرته أوكرانيا.

وبحسب النائب، فإن الأمير هاري قرر التباهي أمام الكاميرات في أوكرانيا من أجل "اكتساب بعض الشعبية"، وتابع: "قد يكون الأمر أن مرض والده الحاكم (الملك تشارلز الثالث) يتطور، وأن الابن الأصغر يحتاج إلى أن يكون نشطا على الصعيد الدولي في ظل احتمال عودته إلى العرش".

وأشار البرلماني ساخرا إلى أن الأحداث الأخيرة تشير إلى ضرورة أن يكون ممثلو الدول الغربية حذرين عند السفر إلى شرق القارة. وبحسب قوله، يكفي أن نتذكر كيف ابتلع مستنقع البلطيق مركبة مدرعة تابعة لحلف شمال الأطلسي مع طاقمها الأمريكي.

