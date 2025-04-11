بيان أوروبي: لا أمن حقيقيا دون حرية إعلام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعت المملكة المتحدة و14 دول أوروبية أخرى إلى اتخاذ إجراءات لدعم سلامة الصحفيين وحرية الإعلام في ظل تدهور الأوضاع في بعض دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جاءت الدعوة في بيان مشترك خلال مناقشة لتقرير ممثل حرية الإعلام إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وألقى البيان السفير الليتواني لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فايدوتاس فيربا.

والبيان كان نيابةً عن الدول المشاركة التالية الأعضاء في مجموعة أصدقاء سلامة الصحفيين غير الرسمية، وهي: النمسا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، ولاتفيا، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، وبلدي ليتوانيا.

نص البيان

وفي الآتي تنشر ("الخليج 365") نص البيان:

بدايةً، نرحب بممثل حرية الإعلام، السيد يان براتو - عزيزي يان - في المجلس الدائم، ونشكره على تقريره الأول منذ توليه هذا المنصب.

نؤكد مجددًا دعمنا القوي للولاية المستقلة لممثل حرية الإعلام، التي تلعب دورًا حيويًا في رصد التطورات الإعلامية في الدول المشاركة، وتوفير الإنذار المبكر بالانتهاكات، وتعزيز الامتثال لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

لا أمن دون حرية الإعلام

نؤمن بأنه لا أمن حقيقي دون حرية إعلام، ولا حرية إعلام دون تمكين الصحفيين من أداء عملهم بأمان. وللأسف، ورغم التزامات الدول المشاركة، فإن بيئة الصحفيين في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثيرة للقلق البالغ، إذ يواجهون عنفًا جسديًا وعبر الإنترنت، ومضايقات قانونية، بما في ذلك دعاوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة، واعتقالًا تعسفيًا، واختفاءً قسريًا، بل وحتى الموت لمجرد قيامهم بعملهم.

لقد أثّرت حرب روسيا العدوانية غير المبررة وغير المبررة على أوكرانيا، بتواطؤ بيلاروسيا، بشكل مباشر على حرية الإعلام وسلامة الصحفيين. ومع استمرار الفظائع الروسية في أوكرانيا، سجّلت منظمة مراسلون بلا حدود أنه منذ بداية الغزو الشامل، وقع ما يقرب من 150 صحفيًا ضحايا للانتهاكات الروسية أثناء تأدية واجباتهم. قُتل 13 صحفيًا على يد القوات الروسية. وأصيب 47 صحفيًا أثناء تغطيتهم الإعلامية نتيجة هجمات شنتها القوات الروسية. ويُحتجز حاليًا 19 صحفيًا أوكرانيًا لدى روسيا بعد اعتقالهم بشكل رئيسي في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا. وفقًا لتقارير آلية موسكو، تستخدم روسيا الاعتقال التعسفي والتهديدات ضد الصحفيين في الأراضي المحتلة مؤقتًا لترهيب السكان والقضاء على النشطاء.

قمع ممنهج في روسيا وبيلاروسيا

في روسيا وبيلاروسيا، بلغ القمع الممنهج ضد وسائل الإعلام المستقلة مستويات غير مسبوقة. وقد أدى ذلك إلى إغلاق جميع المؤسسات الإعلامية المستقلة تقريبًا، مما أدى إلى سيطرة جهاز الدولة بشكل شبه كامل على الفضاء الإعلامي والمعلوماتي. يُسجن ما لا يقل عن 38 صحفيًا وإعلاميًا ظلمًا في روسيا، من بين أكثر من 1500 سجين سياسي.

وفي بيلاروسيا، يُسجن ما لا يقل عن 45 صحفيًا وإعلاميًا ظلمًا من بين أكثر من 1200 سجين سياسي. وقد أُجبر العديد من الصحفيين والإعلاميين على النزوح إلى المنفى. ندعو كلًا من روسيا وبيلاروسيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين تحتجزهم روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا.

قوانين العملاء الأجانب

نشعر بقلق متزايد إزاء تدهور وضع حرية الإعلام في الدول المشاركة الأخرى، حيث يُصنف الصحفيون بموجب ما يُسمى بقوانين العملاء الأجانب ويُمنعون من أداء واجباتهم. نحثّ جورجيا على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين أو المعتقلين تعسفيًا، والانخراط في حوار بنّاء مع الاتحاد الأرميني للبحر الأبيض المتوسط ​​ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمواءمة قوانينها وإجراءاتها مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

في أذربيجان، شهدت ارتفاعًا مقلقًا في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة. ندعو أذربيجان إلى ضمان الحقوق الأساسية لجميع مواطنيها وتوفير ظروف آمنة وكريمة للمحتجزين بما يتماشى مع التزاماتها تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية والقانونية المستقلة. يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين لممارستهم حقوقهم الأساسية. كما نؤكد على البيان الصادر عن الاتحاد الأرميني للبحر الأبيض المتوسط ​​في 27 مارس/آذار والذي دعا إلى الإفراج السريع عن الصحفيين المعتقلين في تركيا أثناء تغطيتهم للمظاهرات.

الاتحاد الارميني للمتوسط

في هذا السياق، يكتسب دور الاتحاد الأرميني للبحر الأبيض المتوسط ​​أهمية أكبر من أي وقت مضى. نشيد بالعمل المتواصل للمنظمة الإقليمية لمنظمات الصحفيين بشأن سلامة الصحفيين، من خلال إنشاء شبكة من جهات الاتصال الوطنية، ووضع مبادئ توجيهية، وتقديم المشورة للدول المشاركة حول كيفية تحسين تنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس ميلانو الوزاري لعام 2018. ويسرنا أن نسمع أن المنظمة الإقليمية لمنظمات الصحفيين تعمل على وضع استراتيجية شاملة لبناء القدرات لضمان مشاركة الصحفيات في المناقشات العامة عبر الإنترنت وخارجها دون خوف من المضايقة أو الاعتداء أو العنف.

بما أن الضغط على الصحفيين غالبًا ما يكون مؤشرًا مبكرًا على تدهور أوسع نطاقًا في وضع حقوق الإنسان، فإننا نتوقع أيضًا من المفوضية الإقليمية لمناهضة التعذيب القيام بمهمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في حالات عدم الامتثال الجسيم لالتزاماتنا المشتركة المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الصحفيين وغيرهم من الجهات الإعلامية.