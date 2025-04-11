شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لجشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

دعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فورى ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وقالت النائبة هند رشاد: "الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية فى الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى فى حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."



وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التى قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، فى كافة أنحاء الجمهورية."



كما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومى وتحرير محاضر ضد أى تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.



وقالت أيضًا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أى استغلال، خاصةً فى هذه الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدورى والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.



واختتمت النائبة هند رشاد تصريحاتها قائلة أن الرقابة المستمرة هى خط الدفاع الأول ضد أى محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.