شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل دعمه للأولى بالرعاية ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى فى تنفيذ مبادراته المتعددة التى تستهدف دعم المواطنين الأكثر احتياجًا فى القرى والمناطق النائية، وذلك فى إطار جهوده لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.



وتشمل المبادرات التى ينفذها التحالف تقديم الدعم الغذائى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة الشباب والسيدات فى تلك المجتمعات. ويحرص التحالف على العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعّال ومنظم.



وتأتى هذه الجهود استكمالًا لرؤية التحالف القائمة على المشاركة المجتمعية والتكامل بين مختلف أطراف العمل الأهلى، بما يعزز من قدرة الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعها المعيشية وبناء مستقبل أفضل لأبنائها.



ويؤكد التحالف أن العمل الميدانى المستمر والتواجد وسط الناس هو مفتاح النجاح الحقيقى لأى تدخل اجتماعى، وهو النهج الذى يعتمد عليه دائمًا فى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين.