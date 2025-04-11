أفادت قناة الـ"LBCI" عن انتهاء جلسة استجواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي لم يتخذ اي اجراء بحقه وقرر تركه رهن التحقيق.
وأكد ابراهيم خلال مغادرته قصر العدل بعد استجوابه، أنه "حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات ولتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها المحقق العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم مغادرا قصر العدل بعد استجوابه: حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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