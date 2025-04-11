رويترز: وزارة المالية الصينية ترفع الرسوم الجمركية على سلع أميركية من 84% إلى 125%

اعلنت وزارة المال الصينية أنها "ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%"، مشيرة الى أنها "ستتجاهل أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وقالت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة في بكين في بيان نشرته وزارة المال إن "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية"، مضيفة أن "الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ السبت".

الى ذلك، أفاد الإعلام الرسمي الصيني بأن بكين تقدمت بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعرفات الجديدة.