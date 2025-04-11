شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: المنظومة الصحية تخوض ملحمة إنسانية لاستيعاب مصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن المنظومة الصحية في مصر في إطار الأرقام المعلنة والمشاهد التي تنقل وما يتم استعراضه من خدمات من المضارين من الحرب في غزة من الأشقاء الفلسطينيين بمثابة ملحمة مصرية إنسانية مشرفه تؤكد علي الالتزام المصري بدعم صمود شعب غزة.

وأوضح دكتور هشام عناني، أن مصر استقبلت ما يقرب من 8000 آلاف مصاب مع 16 ألف مرافق مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية الأزمة ولحراء ما يقرب من 6000 عملية وهي أرقام كبيرة تم إنجازها من خلال التكليف الرئاسي باتخاذ كل ما يلزم لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف "عناني"، أن الأطقم الطبية المصرية تعمل على مدار الساعة في ما يقرب من 126 مستشفى جاهزة للتعامل مع أي عدد من المصابين والجرحى أو مرافقيهم.

ومن جانبها، أكدت دكتور نجلاء شطا، أمين عام الحزب، أن التكلفة العلاجية المقدمة المتوقعة قد تصل إلي مليار دولار وهو أمر تتحمله الدولة المصرية بمفردها.

وثمن الحزب ما تقوم به المنظومة الصحية وأنه مدعاة للفخر وتجسيد واضح لدعم الدولة المصرية لأهل غزة والمستمر، حتى يتم وقف الحرب، وتنفيذ خطه مصر لإعمار غزة والوصول لحل الدولتين.