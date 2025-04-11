شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: الشباب والمرأة وذوو الهمم على رأس أولويات الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على أن الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة سيكونوا على رأس أولويات الحزب فى الانتخابات النيابية المقبلة، ومضيفا أن الحزب سيراعى فى اختيار مرشحيه تمثيل الفئات الخاصة وفقًا لما نص عليه الدستور كالأقباط، الشباب، المرأة، الأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة فى بيان له، إلى أن الحزب يولى اهتمامًا خاصًا بالشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوى فى بناء مستقبل الوطن، خاصه وأنه يرى فى ذوى الاحتياجات الخاصة شركاء فاعلين فى بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم فى البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة.

وشدد الدكتور عبد السند يمامة، على أن حزب الوفد مليئ بالكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات ولذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم فى الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الوفديين الراغبين من كافة الفئات فى الترشح للانتخابات النيابية القادمة، وانه الحزب سيقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التى تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح يمامة، أن الحزب سيتبع معايير دقيقة وشفافة فى عملية الاختيار لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على تحقيق تطلعات الناخبين والمساهمة الفعالة فى مسيرة التنمية.