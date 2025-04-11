الخارجية الايرانية: سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية في محادثات عُمان رغم خطاب اميركا العدائي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، أننا "سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية في المحادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان بحسن نية ويقظة تامة. على أميركا أن تُقدّر هذا القرار الذي اتُّخذ رغم خطابها العدائي".

وفي وقت سابق، اشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الى أن "هدف أي محادثات غير مباشرة مع واشنطن توضيح وضمان سلمية برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات الجائرة"، لافتا الى ان "الاجتماع الإيراني الأميركي في مسقط فرصة للدبلوماسية واختبار لجدية الولايات المتحدة".

واوضح أن "محادثات مسقط ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات"، مؤكدا اننا "نشك في نيات واشنطن ولسنا واثقين أنها تملك إرادة لإجراء مفاوضات منصفة وجادة". وشدد على اننا "لن نجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن طالما استمرت الضغوط القصوى والتهديدات".

وكان قد لفت البيت الأبيض، الى أننا "لن نستبق المفاوضات التي سنجريها مع إيران السبت المقبل وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر إيران الدبلوماسية".