جيروزاليم بوست عن مصادر إسرائيلية: إسرائيل ترى أن لديها نافذة لضرب إيران بعد أن دمرت أنظمة "إس 300" المضادة للطائرات

اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الى ان مصادر إسرائيلية رفيعة حذرت من خطر حقيقي من موافقة الرئيس الاميركي دونالد ترمب على صفقة نووية متواضعة مع إيران.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر إسرائيلية، مخاوف من أن تعيق الصفقة مع طهران فرصة الجيش الإسرائيلي الحالية لتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني، ولفتت الى ان إسرائيل ترى أن لديها نافذة لضرب إيران بعد أن دمرت أنظمة "إس 300" المضادة للطائرات التي كانت بحوزة طهران.

ولفتت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، الى انه من المتوقع حصول تطورات كبيرة في ملف إيران النووي خلال نيسان، رغم أن تحديد اتجاه سياسة ترامب قد يتأخر حتى الصيف.