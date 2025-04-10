اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الى ان مصادر إسرائيلية رفيعة حذرت من خطر حقيقي من موافقة الرئيس الاميركي دونالد ترمب على صفقة نووية متواضعة مع إيران.
ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر إسرائيلية، مخاوف من أن تعيق الصفقة مع طهران فرصة الجيش الإسرائيلي الحالية لتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني، ولفتت الى ان إسرائيل ترى أن لديها نافذة لضرب إيران بعد أن دمرت أنظمة "إس 300" المضادة للطائرات التي كانت بحوزة طهران.
ولفتت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، الى انه من المتوقع حصول تطورات كبيرة في ملف إيران النووي خلال نيسان، رغم أن تحديد اتجاه سياسة ترامب قد يتأخر حتى الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست عن مصادر إسرائيلية: إسرائيل ترى أن لديها نافذة لضرب إيران بعد أن دمرت أنظمة "إس 300" المضادة للطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.