مستشار لخامنئي يحذر من طرد المفتشين الدوليين في حال تواصل التهديدات بحق إيران

حذّر مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، من أن "طهران قد تتخذ إجراءات رادعة تبلغ حد طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تواصل التهديدات بحق طهران، وذلك قبل مباحثات مع الولايات المتحدة".

وأشار شمخاني، الى أنه "تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".

أضاف "وقد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضا".