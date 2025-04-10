حذّر مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، من أن "طهران قد تتخذ إجراءات رادعة تبلغ حد طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تواصل التهديدات بحق طهران، وذلك قبل مباحثات مع الولايات المتحدة".
وأشار شمخاني، الى أنه "تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".
أضاف "وقد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار لخامنئي يحذر من طرد المفتشين الدوليين في حال تواصل التهديدات بحق إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.