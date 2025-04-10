أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أمله في أن تؤدي المحادثات المقرر إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران السبت في سلطنة عمان إلى "السلام".
واردف روبيو خلال اجتماع لإدارة الرئيس دونالد ترامب، "نأمل أن تقود إلى السلام"، مضيفا "لدينا أمل بهذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الاميركي أمل أن تقود المحادثات بين ايران واميركا إلى السلام: لدينا أمل بهذا الصدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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