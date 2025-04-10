أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "استنفار الجيش اللبناني في محلة الحميض (خراج علما الشعب) بعد تصديه لقوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق وإجبارها على الانسحاب بعد أن دخلت للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأخبار": استنفار للجيش اللبناني في خراج علما الشعب بعد تصديه لقوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.