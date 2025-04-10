اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي كان "ذكيا للغاية" بتجنبه فرض رسوم مضادة ردا على التعرفات الجمركية التي أعلنها. واردف خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض، "كانوا أذكياء للغاية. كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين".
ولفت ترامب الى إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة. وقال "أعتقد أننا سنتوصل مع الصين في نهاية المطاف إلى شيء في صالح بلدينا".
واعلن باننا نحقق تقدما بشأن استعادة الاسرى في غزة، كما نحقق تقدما في العمل من أجل وقف القتال بين أوكرانيا وروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نحقق تقدما بشأن استعادة الاسرى في غزة ونرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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