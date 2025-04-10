شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حرص التحالف الوطني على رفع الوعى بين المواطنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى منذ تأسيسه على تقديم خدمات متنوعة للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى وكان من أولوياته الفعاليات الخاصة برفع الوعى بين المواطنين والاهتمام بالتعليم فنجده حريصا على مشاركة المواطنين حلول العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى تقديم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية قبل الامتحانات فى كل المحافظات لمساعدة الطلاب وتخفيف الأعباء الدراسية من على كاهل أولياء الأمور لمن هم الأولى بالرعاية.

ولعل آخر فعالياته الخاصة بهذا المحور ما نظمته جمعية رسالة عضو التحالف الوطني من سلسلة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال في عدة محافظات، حيث شملت الفعاليات حصصاً تعليمية، وورش تدريب على الرسم، بالإضافة إلى دورات تنمية بشرية تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال.

تم تنفيذ هذه الأنشطة في محافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، كما تم تنظيم مأدبة طعام للأطفال المشاركين في الفعاليات.

تأتي هذه الأنشطة ضمن إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني لتحسين حياة الأطفال وتنمية قدراتهم في مجالات متعددة، بهدف إعدادهم لمستقبل أفضل وتعزيز قدراتهم الشخصية والاجتماعية.