شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجبهة الوطنية والأمين العام يزوران قداسة البابا تواضروس الثاني والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، يرافقه السيد القصير، الأمين العام للحزب، بزيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تأتي الزيارة في إطار حرص الحزب على تعزيز قيم التآخي الوطني، والتواصل مع مختلف الرموز الدينية والوطنية، والتأكيد على وحدة الصف الوطني، ومكانة الكنيسة المصرية كأحد الأعمدة الرئيسية في بناء المجتمع.

وأعرب رئيس الحزب خلال اللقاء عن تقديره الكبير للدور الوطني والتاريخي الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم استقرار الوطن وترسيخ مبادئ التعايش والتسامح. كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين كافة القوى الوطنية من أجل دعم مسيرة التنمية والبناء.

من جانبه، رحّب قداسة البابا تواضروس الثاني بالزيارة، مثمّنًا هذه المبادرة التي تعكس روح المحبة والانفتاح والتقدير المتبادل، مشيرًا إلى أن قوة مصر في وحدتها وتماسك شعبها بمختلف أطيافه.



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