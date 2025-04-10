شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف حملة أيد واحدة أحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "إيد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا بالإضافة الى تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة ،وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

و تهدفة حملة "إيد واحدة" جهودها كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية ،حيث يضع التحالف الوطني للعمل الأهلي، أولوية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية.

وترتكز حملة "إيد واحدة" على تحسين حياة ملايين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، فتسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، الدعم النقدي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا، الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدويةـ، إضافة إلى مشاريع تنمية مجتمعية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.