شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التصديق على قانون الضمان الاجتماعى.. تعرف على الفئات المستفيدة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر مؤخرًا القانون رقم 12 لسنة 2025 والمعنى بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عليه بعد مناقشاته بمجلس النواب، وحدد القانون بعض المعايير للأسر المستفادة من القانون الذى يهتم بكل مواطن يقع تحت خط الفقر ولا يتمتع بأي نظام تأمين اجتماعي. ولكن لهؤلاء المواطنين معايير خاصة للاستفادة من القانون والحصول على الدعم النقدي، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية :

1 – الأسرة المعالة

۲ – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى

وزارة الصناعة

٣- أسرة المجند

4- الأسرة مهجورة العائل

٥- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة

جدير بالذكر أن قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025 يهدف إلى إعطاء كل فرد ما يستحق، ويعزز فكرة توزيع الموارد المادية في ضوء معايير محددة، ومن ثم يؤكد على أهمية توفير الاحتياجات الأساسية من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية.

