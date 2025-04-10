تواصلت خسائر الدولار ليبلغ تراجعه أمام اليورو 2%، كما سجل أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري منذ أكثر من عشر سنوات. وفي حوالى الساعة 15,05 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 2,00% مقابل العملة الأوروبية الموحدة، ليصل إلى 1,1173 دولار. وتراجع الدولار مقابل العملة السويسرية بنسبة 2,80% إلى 0,8329 فرنك سويسري، بعيد هبوطه إلى أدنى مستوى له منذ كانون الثاني 2015 عند 0,8327 فرنك سويسري.

كانت هذه تفاصيل خبر خسائر الدولار تتسارع وتبلغ 2 بالمئة أمام اليورو كما سجل أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري منذ أكثر من عشر سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.