شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم المواطن ورفع مستوى معيشته والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تحديات اقتصادية واجتماعية تفرض نفسها في مجتمعنا الحالي، فتظهر مبادرات إنسانية تعد نبض الأمل في قلوب ملايين المصريين، ومن بينها التحالف الوطنى الأهلى التنموى الذى يقوم بدوره الخيرى لدعم الفئات الأولى للرعاية من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا .

ولأنه تحالف كبير كثير المهام يشمل تغطية كافة أنحاء الجمهورية، يتكون من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، كان أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته" 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة".

أثبت نفسه هذا الكيان في الـ 27 محافظة داخل جمهورية مصر العربية بما فيهم المناطق الحدودية والمناطق النائية، من بينهم" 26 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء".

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية .

يضم التحالف الوطنى الآلاف من الموظفين والعاملين من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن آلاف المتطوعين الذين شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

كما تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

كما سعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، الأمر الذي يعكس أن هذه التجربة تجربة وطنية تستهدف توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.

