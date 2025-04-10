شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": نؤيد القوائم المغلقة ونسعى لتمثيل أوسع فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أنه في حالة انعقاد دائم استعدادًا لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، كعضو فاعل في تحالف الأحزاب المصرية.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن الحزب قد طرح رؤيته بشأن قانون الانتخابات خلال جلسات الحوار الوطني، مشددًا على أهمية أن يكون تشكيل المجلس النيابي القادم متسقًا مع أحكام دستور 2014 وتعديلاته، وهو ما يستوجب – من وجهة نظر الحزب – اعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وأشار عناني إلى أن إقرار هذا النظام، مع مقترح تعديل يتيح زيادة عدد القوائم وتقليص المساحات الجغرافية لكل قائمة، من شأنه أن يعزز فرص التنافس والمشاركة الفاعلة والتعددية السياسية.

وأضاف أن النسبة الأنسب في المرحلة الحالية هي 50% بنظام القوائم و50% بنظام الفردي، لضمان تمثيل الفئات المهمشة والمستثناة.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إلى أن الاستعدادات الخاصة بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية أوشكت على الانتهاء، في انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكد الحزب أن الأولوية في اختيار المرشحين ستكون للشباب والمرأة، مع التأكيد على احترام جميع الأحزاب وتقدير التنافس الشريف، داعيًا كافة القوى السياسية إلى المشاركة، مع مراعاة أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وتجديد الدعم الكامل للقيادة السياسية في موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية.