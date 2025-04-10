شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع فى “الجبهة الوطنية” لبحث دعم المشروعات الصغيرة بحضور قيادات الحزب والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا، في إطار حرص الحزب على دعم قضايا التنمية الاقتصادية وتمكين الفئات المنتجة، لا سيما من ربات البيوت وأصحاب الحرف والمشروعات المنزلية، لما تمثّله هذه الفئة من ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطنى، ووسيلة فاعلة لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إنّ هناك العديد من الدول التي نهضت من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستضطلع خلال الفترة المقبلة بتقديم رؤية شاملة للحكومة تعبر عن توجهات الحزب في هذا الملف.

وأضاف القصير، خلال اجتماع أمانة المشروعات الصغيرة برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي، وبحضور نائبيه النائب أحمد فؤاد أباظة، واللواء محمد عصام، أن من الضروري اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تُمكّن من رصد التحديات بدقة، ثم تحديد سبل التغلب عليها، وتقديم حلول فعالة وقابلة للتنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس محمد أمين الدخميسي، رئيس الأمانة، سعي الأمانة إلى تقديم نماذج ناجحة من ربات البيوت وأصحاب الحرف، عبر دعمهم في إنتاج وتسويق منتجاتهم، وإنشاء متجر متخصص لعرض مختلف الصناعات المنزلية، إلى جانب وضع آليات فعالة للتواصل معهم وتبني أفكارهم.

وتُعد أمانة المشروعات الصغيرة إحدى الأمانات النوعية بحزب الجبهة الوطنية، وتهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال طرح المبادرات، وتقديم المقترحات، والمساهمة في تهيئة بيئة تشريعية واقتصادية داعمة للنمو والإنتاج.

وشهد الاجتماع حضور كل من مساعدي أمين الأمانة: الدكتور محمد علي يوسف، محمد فؤاد أبو اليزيد، مصطفى متولي حسن، وأعضاء الأمانة: سارة لاشين، ناجد شنب، خليل جابر بدوي، نبيل محمد إبراهيم، اللواء أشرف حشيش، ريهام الشبراوي، مراد حلمي، واللواء عصام أبو المجد نصار.