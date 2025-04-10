مقتل مواطن نتيجة سقوط حجارة عليه أثناء عمله داخل بستان في القطين- الضنية

قُتل المواطن "ع. ح" وهو في العقد السّابع من عمره، إثر تعرّضه لإصابة بالغة نتيجة سقوط حجارة عليه، أثناء عمله داخل بستان في بلدة القطين- الضنية. وقد عمل أحد أبناء المنطقة على نقله بسيارته إلى المستشفى، قبل أن يتولى جهاز الطوارئ والإغاثة نقله إلى مستشفى سير الحكومي، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.

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