الحجار ترأس اجتماعَين تحضيريَين للانتخابات البلدية: لتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة والحيادية

ترأس وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، في مكتبه، اجتماعَين تحضيريَّين للانتخابات البلديّة والاختياريّة، الأوّل لمحافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل، حضره محافظ مدينة بيروت مروان عبود، محافظ البقاع كمال أبو جودة ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر. أمّا الاجتماع الثّاني فلمحافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ومحافظ النبطية هويدا الترك، بالإضافة إلى المديرَين العامَّين في الوزارة، القائمقامين، ممثّلين عن قوى الأمن الدّاخلي وضبّاط فريق عمل الوزارة.

وخلال الاجتماعَين، استمع الحجار إلى الحاجات والمتطلّبات لاستكمال التّحضيرات في هذه المحافظات، واطّلع على مدى الجهوزيّة القائمة والتّدابير والإجراءات المتّخذة تحضيرًا للانتخابات.

وشدّد على "أهميّة هذا الاستحقاق ودوره في إعادة الحياة إلى العمل البلدي، وضرورة تكريس مبدأ الشّفافيّة والنّزاهة والحياديّة المطلقة خلال العمليّة الانتخابيّة".

كما طلب من الحاضرين "ضرورة التّنسيق الكامل لاسيّما بين المحافظين وقوى الأمن الدّاخلي، لحسن سير العمليّة الانتخابيّة والسّهر على حفظ الأمن".