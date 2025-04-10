محافظ عكار ترأس اجتماعا أمنيا تحضيرا للانتخابات البلدية

عقد محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سراي حلبا، اجتماعًا أمنيًّا تحضيرًا للانتخابات البلديّة والاختياريّة. والتقى عددًا من المحامين وهيئات بلديّة.
يُذكر أنّ موظّفي المحافظة يخضعون مع آخرين في محافظة الشمال، لدورة تدريبيّة في طرابلس من أجل مواكبة الانتخابات.
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