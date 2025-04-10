قبلان قبلان عرض مع بوشامة للمستجدات والعلاقات بين لبنان والجزائر

استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان في مكتبه في بيروت، سفير الجزائر كمال بوشامة في حضور الوزير المفوض بن شيخ محمد.
ورحب قبلان بالسفير بوشامة وهنأه على توليه مهامه الجديدة كسفير معتمد لبلاده في لبنان، متمنيا له النجاح والتوفيق، مثمنا للجزائر "دورها التاريخي المتجدد بدعم لبنان والوقوف الى جانبه".
وأوضح مكتب قبلان أنّها "كانت مناسبة للتباحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر، التي تشهد تطورا لافتا انطلاقا من الثوابت والقضايا العربية والقومية والاسلامية، بالاضافة الى الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين".
وأشار إلى أنّ "الجانبين استعرضا المستجدات في المنطقة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وجنوبه، واكدا ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي والزامه الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي احتلها، واعادة الاسرى المعتقلين في سجونه، وضرورة اعادة اعمار ما هدمه العدو خلال العدوان الاخير".
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